In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist eine Reduzierung der ausländischen Spieler im Gespräch.

Am Rande des Deutschland-Cups am vergangenen Wochenende in Krefeld hatte der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Stefan Schaidnagel, die DEL dazu aufgefordert, die Ausländerlizenzen zu reduzieren. Ziel soll sein, das Nationalteam zu stärken und mehr jüngere deutsche Spieler frühzeitig auf hohem Niveau zu fördern.



Derzeit dürfen elf ausländische Profis pro Club lizenziert werden und neun pro Spiel zum Einsatz kommen. Der DEB will das Kontingent bis 2026 auf sechs ausländische Profis reduzieren.



Der Manager der Grizzlys Wolfsburg, Charly Fliegauf, bisher Kritiker der Reduzierung, sagte in dieser Woche: "Wir wollen alle das Gleiche: Dass wir eine starke Nationalmannschaft haben. Es geht darum, mehr deutsche Spieler in die Liga zu bekommen." Der bisherige Plan der DEL sieht vor, ab 2021 über eine Reduzierung ausländischer Spieler nachzudenken.



DEL-Chef Tripcke zeigte sich irritiert über die Art und Weise der DEB-Forderung - weil sie über die Medien kommuniziert wurde. Eine Reduzierung zur neuen Saison hält er für unwahrscheinlich, aber wollte diese grundsätzlich nicht ausschließen. Sie sei aber nur eine Teilfrage eines Komplexes zwischen Liga und DEB. Die Frage sei, woher man die jungen Deutschen bekomme und wie man sie zu Nationalspielern mache?