Die Deutsche Eishockey Liga startet am 17. Dezember mit allen 14 Klubs in die neue Saison.

Das gab die DEL nach einer Gesellschafterversammlung bekannt. Neun Monate nach dem coronabedingten Abbruch der Vorsaison werde die verkürzte Spielzeit jedoch in einem anderen Modus ausgetragen, hieß es weiter. Die Liga werde in zwei regionale Gruppen eingeteilt. So ließen sich die Corona-Auflagen besser umsetzen. Zudem werde die Hauptrunde von 56 auf 38 Spiele verkürzt.

