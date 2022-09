Drogenfund

In einem Schiffscontainer wurden mehr als zwei Tonnen Kokain gefunden. (picture alliance / Romain Fellens)

Bereits am 31. August seien 2,3 Tonnen der Drogen in einer gemeinsamen Aktion mit dem Zoll Hamburg beschlagnahmt worden, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. Wenige Tage später sei dann auch der mutmaßliche Organisator der Lieferung in Köln gefasst worden. Die Ermittlungen dauerten derzeit noch an.

Das Kokain soll aus Peru stammen. Seit mehreren Jahren fangen die Sicherheitsbehörden immer wieder teils riesige Kokainlieferungen ab, die in normalen Frachtcontainern versteckt sind. Das entspricht der inzwischen üblichen Vorgehensweise der organisierten Kriminalität. Die beteiligten Banden platzieren die Drogen in Südamerika in Schiffscontainern, um sie nach der Ankunft in Europa von Helfern dann unbemerkt entnehmen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.