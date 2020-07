Bundeskanzlerin Merkel hat die Europäische Union angesichts der Coronavirus-Pandemie zu Zusammenhalt aufgerufen. Höchste Priorität sei, dass Europa geeint und gestärkt aus der Krise komme, sagte Merkel im Europäischen Parlament in Brüssel. Die Bundeskanzlerin stellte dort das Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor.

Als Schwerpunkte nannte sie die Grundrechte, den Zusammenhalt, den Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt. Die Coronavirus-Pandemie sei die größte Bewährungsprobe in der Geschichte der EU, meinte die Kanzlerin. Sie räumte ein, die Einschränkung der elementarsten Grundrechte sei ein schwerer Einschnitt gewesen. Deshalb dürften sie nur aus gewichtigen Gründen und für kurze Zeit vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang warnte Merkel auch vor einem Erstarken des Nationalismus.



Bei ihrem Besuch in Brüssel will sich die Bundeskanzlerin auch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besprechen. Die Europäische Kommission hat ein Programm zur wirtschaftlichen Erholung im Umfang von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen. 500 Milliarden davon sollen als Zuschüsse an EU-Staaten gezahlt werden, was einige Mitgliedsländer ablehnen.