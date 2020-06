Außenminister Maas will heute in Italien die Schwerpunkte der am 1. Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorstellen.

Vor seinem Treffen mit seinem Amtskollegen Di Maio sagte Maas, ein kraftvoller wirtschaftlicher und sozialer Neustart sei einer der wichtigsten Punkte. Man sei fest entschlossen, kein Land in Europa zurückzulassen.



Italien ist das europäische Land, in dem sich das Corona-Virus zu Beginn der Pandemie am schnellsten ausgebreitet hatte. Damals gab es dort Kritik an Deutschland. Vor allem ein Exportstopp für Schutzausrüstung sorgte für Unmut. Hinzu kam die ablehnende Haltung der Bundesregierung zur Vergemeinschaftung von Schulden über sogenannte Corona-Bonds. Die Stimmung verbesserte sich wieder, als Deutschland und Frankreich Vorschläge für ein EU-Wiederaufbauprogramm vorlegten.