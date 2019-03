Die Bundesregierung hat den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien um sechs Monate verlängert. Er gilt damit bis zum 30. September, teilte Regierungssprecher Seibert nach einer Sitzung des Bundessicherheitsrats in Berlin mit. Für diesen Zeitraum würden grundsätzlich keine Neuanträge genehmigt.

Der geheim tagende Bundessicherheitsrat war am Abend im Kanzleramt zu einem weiteren Treffen zusammengekommen, nachdem das Gremium gestern keine Einigung erzielt hatte. Die Regierung hatte nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Kashoggi einen Exportstopp verhängt, der am Wochenende abgelaufen wäre. Die SPD hatte die Verlängerung um sechs Monate beantragt.

Exportstopp mit Folgen

Ganz ohne Kleingedrucktes kommt die Verlängerung allerdings nicht aus: Die Koalition hat sich unter anderem darauf verständigt, der Peene-Werft in Wolgast dabei zu helfen, den Schaden aus den von Saudi-Arabien bestellten Küstenschutzschiffe zu minimieren. Diese sind zum Teil schon gebaut, dürfen aber nicht ausgeliefert werden. Jetzt will der Bund die Boote entweder selbst kaufen, oder der Werft die Erlaubnis erteilen, zwar weitere Schiffe für Saudi-Arabien zu bauen, aber ebenfalls noch nicht ausliefern zu dürfen.



Außerdem sollen Rüstungsgüter, die von deutschen Firmen zusammen mit Unternehmen aus anderen EU-Staaten hergestellt werden und nach Saudi-Arabien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert werden sollten, unter bestimmten Voraussetzungen bis Ende des Jahres doch noch geliefert werden dürfen. Das gilt zum für den Fall, dass eine Ausfuhrgenehmigung für Waffen aus Gemeinschaftsprojekten mit EU-Partnern bereits erteilt wurde. Aber auch hier gilt eine Einschränkung: Die Firmen sollen sich verpflichten, keine "endmontierten Rüstungsgüter" an Saudi-Arabien oder die Emirate auszuliefern.

Bundesregierung will Einfluss auf Einsatz nehmen

Doch was passiert mit den Waffen, die beispielsweise von Partnerländern wie Großbritannien oder Frankreich nach Saudi-Arabien exportiert werden? Die Bundesregierung will Einfluss darauf nehmen, dass diese auf keinen Fall im Jemen-Krieg eingesetzt werden. Dafür sollen sich die jeweiligen Regierungen der liefernden Länder eine Zusicherung aus Saudi-Arabien einholen. Hintergrund ist eine Festlegung im Koalitionsvertrag, dass Deutschland keine Waffen an Kriegsparteien im Jemen liefern darf. Bei mit anderen Nationen gemeinschaftlich entwickelten Waffen oder anderem Kriegsgerät verhält es sich allerdings komplizierter: Die wichtigsten Partner Frankreich, Großbritannien und Spanien haben sich dem von der großen Koalition erklärten nationalen deutschen Rüstungsstopp für Saudi-Arabien nämlich nicht angeschlossen.

Rüstungsindustrie protestiert

Waffen- und Rüstungsguthersteller in Deutschland warnen die Bundesregierung vor den Folgen eines verlängerten Ausfuhrverbots nach Saudi-Arabien. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Atzpodien, sagte der "Süddeutschen Zeitung", ein Exportverbot beschädige das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der deutschen Industrie und vermindere die Kooperationschancen der Industrie in Europa. Eine Verlängerung des Ausfuhrverbots könne für einige Unternehmen einschneidende Konsequenzen haben, so Atzpodien.