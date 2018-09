Der Klimawandel führt im Arktischen Ozean zu einem überdurchschnittlichen Verlust von Meereis.

Das berichten Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Institutes und der Universität Bremen nach der Auswertung von Satellitenbildern. Den Berechnungen zufolge wird die Eisdecke in der Arktis bis Ende September auf 4,4 Millionen Quadratkilometer geschmolzen sein. Das sind rund 300.000 Quadratkilometer weniger als im vergangenen Jahr und entspricht einem der niedrigsten Werte seit Beginn der Messungen vor 40 Jahren.



Die Wissenschaftler werten den Rückgang des Meereises als besorgniserregend. In der Arktis macht sich die globale Erwärmung zwei- bis dreimal so stark bemerkbar wie in anderen Regionen der Welt.