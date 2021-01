Deutsche Fusion-Band Kraan Groove-Kompetenz seit fünf Jahrzehnten Von Fabian Elsäßer

Kraan live (v.l.n.r.): Peter Wolbrandt (Gitarre), Jan Fride Wolbrandt (Schlagzeug) und Hellmut Hattler (Bass) (Steffen Meyer/Bassball Recordings)

Die aus Ulm stammende Band hat früh einen unverwechselbaren Sound gefunden. Seit 2008 spielt Kraan in Triobesetzung, bestehend aus den Gründern Hellmut Hattler, Jan Fride und Peter Wolbrandt. Mit dem Album "Sandglass" erschien Ende 2020 ein überraschendes Spätwerk.

In den 70er-Jahren zählte Kraan zu den wenigen deutschen Formationen, die auch in Großbritannien, dem Mutterland des Pop, positiv wahrgenommen wurden. Musik für die Masse machte die Band freilich nie, obwohl ihr oft instrumental gehaltener Fusion-Rock melodiös und groovebetont war. In der fast 50-jährigen Geschichte von Kraan gab es öfter Trennungspausen, doch inzwischen hat sich aus der Gründerzeit ein Trio-Kern herausgebildet: Bassist Hellmut Hattler, Gitarrist Peter Wolbrandt und sein Bruder Jan Fride am Schlagzeug. Mit dem Album "Sandglass" erschien im Herbst 2020 auch das erste Album seit zehn Jahren, das mühelos an Glanzlichter wie "Flyday" von 1978 anknüpfen konnte. Stets dabei und vorneweg: der charakteristische Sound von Bassist Hellmut Hattler.