In der Bundesliga und der 2. Liga wird es bis mindestens 2. April keine Spiele geben.

Das beschloss die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga auf einem außerordentlichen Treffen in Frankfurt am Main. Der Spielbetrieb ist seit vergangenem Freitag ausgesetzt. Ende des Monats soll es eine erneute Zusammenkunft geben, um das weitere Vorgehen zu besprechen.



Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes ist auch der Spielbetrieb in den beiden Frauenfußball-Bundesligen sowie im DFB-Pokal der Frauen ausgesetzt. Die Unterbrechnung gilt vorerst bis zum 19. April.