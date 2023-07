Energieversorgung

Die Gasspeicher sind bereits zu über zwei Dritteln gefüllt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Dies geht aus einer Übersicht des Verbands der Gasspeicherbetreiber Ines hervor. Ein vergleichbarer Wert war im vergangenen Jahr erst Anfang September erreicht worden . Infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine und der Gaskrise hatte die Bundesregierung eine Verordnung erlassen, wonach die Gasspeicher verpflichtend befüllt werden müssen und zwar ab September zu 75 Prozent, ab Oktober zu 85 und ab November zu 95 Prozent. Dieser Wert könnte nach Branchenangaben in diesem Jahr bereits gegen Ende des Sommers erreicht werden.

Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus. Laut Bundesnetzagentur erhält Deutschland derzeit Erdgas per Pipeline aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden. Hinzu kommen Lieferungen per Schiff über die neuen LNG-Terminals an den deutschen Küsten. Aus Russland erhält Deutschland kein Gas mehr.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 19.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.