Die Forderungen Russlands seien nicht erfüllbar, sagte der Russland-Experte Meister im Deutschlandfunk. Dies sei auch allen Seiten klar. Russland gehe es vor allem darum, die Ukraine als für die russische Geschichte und Identität wichtigen Schlüsselstaat in seinem Einflussbereich zu halten. Die Sitzung des Nato-Russland-Rats sei aber dennoch sinnvoll, da endlich wieder ein Prozess angestoßen werde, um über europäische Sicherheit zu sprechen, erklärte Meister. Dabei müsse man aber auch zukünftig unbedingt die Ukraine in die Gespräche mit einbeziehen. Die bipolare Welt gebe es nicht mehr. Zwei Mächte könnten nicht mehr über das Schicksal eines dritten Staates entscheiden, so Meister.