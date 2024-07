Für die deutschen Handballerinnen hat es gegen Schweden nicht gereicht. (AFP / ARIS MESSINIS)

Das Team von Bundestrainer Gaugisch unterlag in Paris dem WM-Vierten Schweden mit 28:31 und belegt nun in der Gruppe A den letzten Platz. Am Dienstag braucht die deutsche Mannschaft gegen Slowenien einen Sieg, um noch eine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu haben.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.