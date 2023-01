Weil in Afghanistan die Beschneidung der Rechte afghanischer Frauen und Mädchen zunimmt, sollen die Hilfsleistungen aus Deutschland zum Teil ausgesetzt werden. (imago images/Ton Koene)

Das berichtet der Evangelische Pressedienst unter Berufung auf Bundestagskreise. Demnach sollen vor allem Hilfen im Bereich Ernährungssicherung vorläufig gestoppt werden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes wollte die Angaben nicht bestätigen und verwies auf laufende Abstimmungen. Er betonte, ein kompletter Stopp der Hilfen stehe nicht zur Debatte.

Über die Hilfen wird auch in anderen Staaten diskutiert. Grund ist die zunehmende Beschneidung der Rechte afghanischer Frauen und Mädchen durch das radikal-islamische Taliban-Regime. Im Dezember war es Frauen auch verboten worden, für Hilfsorganisationen zu arbeiten. Viele der NGO´s hatten ihre Tätigkeit in dem Land daraufhin eingestellt. In Afghanistan sind deutlich mehr als die Hälfte der 43 Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen, um überleben zu können.

In Berlin warnte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Heinrich davor, die deutschen Hilfen auszusetzen. Sie sagte, afghanische Frauen und ihre Familien dürften nicht doppelt durch das Unrecht der Taliban bestraft werden. Die Linken-Abgeordnete Dagdelen sprach von einem politischen und moralischen Offenbarungseid der deutschen Außenpolitik, vermeintlich im Namen der Frauenrechte. Erst kürzlich hatten auch die Vereinten Nationen die Staatengemeinschaft aufgerufen, die humanitären Hilfsleistungen für Afghanistan nicht zu stoppen.

