Die Bundesregierung steht wegen des überstürzten Einsatzes zur Evakuierung in Afghanistan in der Kritik.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Gauland, sagte der "Welt", die Bundesregierung habe offenbar den Zeitpunkt verschlafen, deutsche Staatsbürger und einheimische Ortskräfte rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Nun müsse alles getan werden, damit dies rasch geschehe - wenn nötig auch unter dem Schutz der Bundeswehr. Auf Kampfhandlungen mit den Taliban dürfe sich die Bundeswehr aber nur einlassen, wenn die Islamisten aktiv versuchten, die Evakuierung zu verhindern, betonte Gauland.



Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour sagte im ARD-Fernsehen, die Bundesregierung habe jahrelang Zeit gehabt, einen Plan zu schmieden für diesen Augenblick. Weil das ausgeblieben sei, seien nun Tausende Menschen in Lebensgefahr.



Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der FDP, Graf Lambsdorff. Nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Mützenich müssen unter Umständen mehr als zehntausend Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht werden. Dazu zählten auch Personen, die sich für Frauenrechte eingesetzt hätten, sowie Fachleute von Nichtregierungsorganisationen, sagte er im Deutschlandfunk.



Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Wadephul, kündigte eine kritische Aufarbeitung der Vorgänge an.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.