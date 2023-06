Siegfried Russwurm, Präsident Bundesverband der Deutschen Industrie (imago images / Reiner Zensen )

Russwurm betonte, das Ziel müsse ein Energiekonzept sein, für das die Politik auch die Kosten vorlegen müsse. Es sei entscheidend, festzustellen, was die Energiewende für die Gesellschaft in Summe und für jeden Einzelnen koste. Auch sei wichtig, wie sie finanziert werde. Die Transformation über höhere Steuern zu finanzieren, würde der Industrie schaden und damit die Wettbewerbsfähigkeit reduzieren. Höhere Schulden bedeuteten dann aber höhere Steuern für die nächsten Gerenationen.

Das Treffen der deutschen Industrie dauert zwei Tage und steht in diesem Jahr unter dem Titel "Zukunftswende". Es geht dabei auch um die Frage, wie deutsche Betriebe zum Wiederaufbau der Ukraine beitragen können. Im Vordergrund stehen die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Westen und auf die Wirtschaft. Nato-Generalsekretär Stoltenberg wird bei dem Kongress über Verteidigungsfragen sprechen. Bundesinnenministerin Faeser will sich zu Sicherheitsaspekten äußern, Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner werden ebenfalls erwartet. Morgen wird das Treffen unter anderem mit Wirtschaftsminister Habeck fortgesetzt. Er will über seine Pläne sprechen, mit milliardenschweren staatlichen Hilfen den Industriestrompreis zu senken.

