Wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte, verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Februar um durchschnittlich 5,1 Prozent zum Vorjahresmonat. Begründet wurde die Entwicklung vor allem mit anziehenden Energiepreisen. In diesem Sektor war innerhalb eines Jahres ein Plus von mehr als 22 Prozent registriert worden.

