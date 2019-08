Der Grünen-Vorsitzende Habeck begrüßt den CDU-Vorstoß, den Klimaschutz über eine Steuerreform im Energiesektor voranzutreiben. Uneinigkeit herrscht aber bei den Parteien über die Frage, ob Deutschland das Klima schützen und trotzdem an der "schwarzen Null" festhalten kann - wie es CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer fordert.

Habeck sagte im Deutschlandfunk, er finde die Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz gut. Wenn aber nur geredet werde und nichts passiere, sei das zu kritisieren. So sei es ein Widerspruch, wenn CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer eine Abwrackprämie für Ölheizungen wolle, zugleich aber der Einbau neuer Ölheizungen in Deutschland weiter subventioniert werde. Habeck kritisierte auch, dass die Union an der 'schwarzen Null' festhalten wolle. Wenn man mehr in Klimaschutz investieren müsse und zugleich etwa auch den Wehretat erhöhen wolle, könne das nicht funktionieren. Das sei Voodoo-Haushaltspolitik.

Kramp-Karrenbauer und Lindner für "schwarze Null"

Kramp-Karrenbauer hatte sich skeptisch zu Überlegungen geäußert, zugunsten künftiger Maßnahmen zum Klimaschutz vom Ziel eines ausgeglichenen Haushalts abzurücken. Man müsse die Frage beantworten, was diesbezüglich an Umschichtungen möglich sei, so die CDU-Vorsitzende in Berlin. Sie hielte es für falsch, das Prinzip der 'schwarzen Null' zur Seite zu legen.



Der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Rehberg, betonte, man wolle ein Konzept, "das die Finanzierung der neuen Klimaschutzvorhaben ermöglicht, ohne die schwarze Null aufzugeben".



Auch der FDP-Vorsitzende Lindner sprach sich gegen die Abkehr von einem ausgeglichenen Haushalt aus. Er warnte, damit würde man eine Rückkehr der Eurokrise in Europa riskieren. Die "schwarze Null" sei ein Zeichen von Stabilität und habe eine hohe symbolische Wirkung. Sollte Deutschland dahinter zurück fallen, wäre das ein Signal für alle anderen EU-Staaten, auch Schulden zu machen.

Kritische Stimmen aus der SPD

Aus dem SPD-geführten Bundesfinanzministerium hieß es, es gebe im aktuellen Haushalt ausreichenden Spielraum für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Eine Sprecherin verwies auf den Energie- und den Klimafonds sowie auf zu erwartende Einnahmen einer Bepreisung von CO2. Mehrere Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz hatten zuvor die Aufnahme neuer Schulden gefordert, um Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren.