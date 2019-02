Der Jurist Kai Ambos hat die Forderung von US-Präsident Trump nach einer Rückholung ausländischer IS-Kämpfer als abenteuerlich bezeichnet.

Der Experte für internationales Strafrecht sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er bezweifle, dass Deutschland die Pflicht habe, die Männer und Frauen aus Syrien abzuholen, wie Trump das fordere - "durch eine militärische Operation oder so etwas ähnliches". Die kurdischen Behörden im Norden Syriens könnten die Kämpfer abschieben und dann müsse Deutschland sie auch aufnehmen. Aber gegen ihren Willen sei das nicht möglich, betonte Ambos.



Der Jurist der Universität Göttingen stellte außerdem die Frage nach möglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen der USA. Trump habe in seinem Tweet den Eindruck vermittelt, dass die Lager, in denen die IS-Kämpfer in Syrien gefangen seien, von den USA kontrolliert würden. In diesem Fall könnten die USA die Kämpfer dann auch nach Deutschland ausfliegen und dort der Polizei übergeben, erklärte Ambos.