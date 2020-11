Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Kerber, hat die Zusammenarbeit mit dem deutsch-türkischen Moscheeverband Ditib verteidigt.

Dort finde derzeit ein Generationswechsel statt, sagte Kerber im ARD-Fernsehen. Die jüngeren Funktionsträger seien in Deutschland verwurzelt und legten Wert auf Unabhängigkeit von Ankara. Kritiker werfen der Ditib vor, als verlängerter Arm der Regierung in Ankara zu fungieren und die Gläubigen vor allem an die Türkei und nicht an Deutschland binden zu wollen.



Kerber äußerte sich wenige Stunden vor der Zusammenkunft der Deutschen Islamkonferenz am Nachmittag. Das Treffen findet aufgrund der Pandemie als Videoschalte statt. Schwerpunkt ist die Ausbildung von Imamen und Religionspädagogen in islamischen Gemeinden.

