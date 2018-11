Die Berliner Anwältin und Moscheegründerin Ates hat sich für mehr Pluralität in der Deutschen Islam-Konferenz ausgesprochen.

Der Islam sei eine sehr individualistische und basisdemokratische Religion, die keine Ordination, keine Hierarchien und keinen Papst kenne, sagte Ates im Deutschlandfunk. Die in der Konferenz vertretenen Verbände nähmen jedoch arrroganterweise für sich in Anspruch, alle Muslime zu vertreten. Sie sei nicht dafür, die Verbände auszuschließen, es sei denn, sie seien aus dem Ausland finanziert und gesteuert, betonte die Juristin.



Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, erklärte im Bayerischen Rundfunk, bei der Integration laufe bereits vieles sehr gut. Muslime seien Teil der Gesellschaft und ließen sich nicht auseinanderdividieren, weder von Ewiggestrigen noch von Extremisten.



In Berlin eröffnet Bundesinnenminister Seehofer am Vormittag die 4. Deutsche Islam-Konferenz. Die Teilnehmer stammen aus Politik, Religion und Forschung. Ein Schwerpunkt der Konferenz soll die Finanzierung muslimischer Gemeinden sein. Seehofer forderte, ausländische Einflüsse auf deutsche islamische Gemeinschaften zu reduzieren.



Der Osnabrücker Islamwissenschaftler Ucar warf dem Staat Untätigkeit vor, etwa bei der Ausbildung von Imamen. Seit Jahren würden immer wieder nur Diskussionsveranstaltungen abgehalten und Absichtserklärungen abgegeben, sagte Ucar dem Evangelischen Pressedienst. Statt des deutschen Staates handele nun der türkische, indem er hunderte Imamstellen ausschreibe.



Der Grünen-Politiker Özdemir sagte der Zeitung "Die Welt", die deutschen Parteien seien gegenüber den islamischen Dachverbänden bisher zu nachgiebig gewesen. Diese müssten akzeptieren, dass in Deutschland das Grundgesetz der Leitfaden für das Zusammenleben sei.



Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, sprach sich für einen festen Ansprechpartner des Staates auf muslimischer Seite aus - ähnlich dem Zentralrat der Juden.