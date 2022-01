Mesale Tolu (imago-images / Christian Ditsch)

Beide waren in den vergangenen Jahren bereits aus dem Gefängnis gekommen und nach Deutschland zurückgekehrt. Sie nahmen an der Verhandlung nicht teil. Tolu schrieb zu dem Urteil, dieses könne die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wieder gutmachen. In einem Rechtsstaat wäre es zu solch einem Prozess gar nicht erst gekommen.

Tolu war im April 2017 in Istanbul festgenommen worden und mehr als sieben Monate in Haft. Die Journalistin kurdischer Herkunft hatte in der Türkei für die linksgerichtete Nachrichtenagentur Etha gearbeitet. Die Staatsanwaltschaft warf ihr unter anderem Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation. In der nun zu Ende gegangenen Verhandlung forderte die Staatsanwaltschaft dann aber Freispruch in allen Anklagepunkten für Tolu.

