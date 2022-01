Mesale Tolu (imago-images / Christian Ditsch)

Die Entscheidung traf ein Gericht in Istanbul, wie Tolu selbst per Twitter bekanntgab. Nach Angaben der Organisation "Reporter ohne Grenzen" wurde auch ihr Ehemann freigesprochen. Beide waren in den vergangenen Jahren nach Deutschland zurückgekehrt und hatten nicht an der Verhandlung teilgenommen.

Tolu war im April 2017 in Istanbul festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihr und 21 weiteren Angeklagten unter anderem die Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Der türkische Kunstförderer Osman Kavala kommt dagegen vorerst nicht frei. Das entschied das Istanbuler Strafgericht. Kavala befindet sich seit mehr als vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, die Gezi-Unruhen von 2013 gelenkt zu haben.

