Die im Baltikum stationierten deutschen Kampfjets sind im vergangenen halben Jahr 30 Mal zu Alarmeinsätzen gestartet.

Grund war in allen Fällen das Auftauchen russischer Flugzeuge über der Ostsee, die nicht gekennzeichnet waren. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sagte bei einem Besuch der deutschen Soldaten auf dem estnischen Luftwaffenstützpunkt Ämari, die hohe Zahl der Einsätze zeige, dass die Präsenz der Flugzeuge enorm wichtig sei. Die Nato halte zusammen - in guten wie in schwierigen Zeiten.