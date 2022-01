Das Kernkraftwerk Neckarwestheim in Baden-Württemberg soll noch bis Ende 2022 Atomstrom liefern. (picture alliance/dpa/Marijan Murat)

Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen, Lang, sagte heute früh im ARD-Fernsehen, man wolle über die Bundesregierung aber auch über das EU-Parlament Druck auf die Kommission ausüben, ihre Pläne zu ändern. Lang betonte, dazu reiche im EU-Parlament eine einfache Mehrheit.

Allerdings sind die Staaten, die die Kommissionspläne ablehnen, in der EU in der Minderheit: Neben Deutschland und Österreich, das notfalls klagen will, gehören Luxemburg, Dänemark und Portugal dazu. Zu den Befürwortern zählt unter anderem Frankreich.

Bundesregierung stimmt sich noch ab

Bundesumweltministerin Lemke kündigte eine schnelle Prüfung der Brüsseler Vorlage und eine Abstimmung in der Bundesregierung an. Atomkraft sei eine Risikotechnologie und alles andere als nachhaltig, sagte die Grünen-Politikerin der "Rheinischen Post". Abseits ihrer vielen Gefahren und Nachteile rechne sie sich auch rein ökonomisch selbst nach über sechs Jahrzehnten nicht und brauche nun offenbar Geldspritzen unter einem falschen Label.

Ferber (CSU) im Dlf: "Klage ist nicht der richtige Weg"

Den EU-Vorstoß monierte auch der Europaabgeordnete Ferber. Eine Klage sei jedoch nicht der richtige Weg, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk . Vielmehr müsse über eine Verschärfung der Fristen etwa bei Baugenehmigungen von Kernkraftwerken und über Entsorgungsfragen gesprochen werden.

Miersch (SPD): "Setzen auf Verhandlungen"

Auch Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) und der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch hatten die Kommissionspläne verurteilt. Auf die Frage, ob sich Deutschland einer möglichen Klage Österreichs anschließen solle, antwortete Miersch jedoch zurückhaltend. Man setze auf Diskussionen und Verhandlungen.

Österreich hat mit gerichtlichen Konsequenzen gedroht, sollte die Kommission ihre Ankündigungen umsetzen. Die Linke forderte die Bundesregierung auf, sich diesem Vorgehen anzuschließen.

Mehr zu den Vorschlägen der EU-Kommission finden Sie hier

Diese Nachricht wurde am 03.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.