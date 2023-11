Jennifer Morgan Sonderbeauftragte für Klimaschutz (John Macdougall/AFP POOL/dpa)

Man müsse sich dort unbedingt auf einen Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl einigen, sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie glaube, die Chancen seien gestiegen, dass dies klappe. So wachse die Anzahl der Staaten stetig, die gemeinsam den Ausstieg aus Fossilen Brennstoffen einleiten wollten. Das sei kürzlich auf einem Vorbereitungstreffen in New York deutlich geworden. Zwar wäre es einigen ölexportierenden Staaten lieber, so weiterzumachen wie bisher, erklärte Morgan. Inzwischen aber habe die Botschaft alle erreicht.

Die Welt bewege sich in eine andere Richtung, und diese Dynamik sei nicht mehr zu stoppen. Die Weltklimakonferenz findet vom 30. November bis zum 12. Dezember in Dubai statt.

