Protesttag der Deutschen Krankenhausgesellschaft: Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, fordert von der Bundesregierung finanzielle Unterstützung. (Joerg Carstensen/dpa)

Die Inflation sorge für massive Kostenerhöhungen, sagte Gaß in Berlin auf einer Kundgebung zum bundesweiten Protesttag der Krankenhäuser. Zudem verschärften anstehende Tarifsteigerungen die Situation. Da sie ihre Preise nicht anheben könnten, würden die Kliniken bis Jahresende ein Defizit von zehn Milliarden Euro ansammeln, erklärte Gaß. Man wolle keine Almosen und auch keine Rettungspakete, sondern die faire Anpassung der Erlöse an die gestiegenen Kosten.

Mit dem Aktionstag unter dem Motto "Krankenhäuser in Not" machen heute bundesweit Kliniken auf ihre angespannte wirtschaftliche Lage aufmerksam. Die zentrale Kundgebung fand in Berlin statt. - Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant angesichts der schwierigen Lage der Kliniken eine Finanzierungsreform.

