Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesfellschaft, Gerald Gaß (imago images / Future Image)

In Regionen mit besonders hohen Inzidenzen wie etwa Bremen, Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein mache sich die Omikron-Welle bereits bemerkbar, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, der "Augsburger Allgemeinen". Sollten sich die Modelle mit mehr als 100.000 Infizierten pro Tag bewahrheiten, würden auch weiterhin viele Patienten im Krankenhaus versorgt werden müssen. Gaß rechnet infolge von Isolierung und Quarantäne mit mehr Personalausfällen in den Kliniken. Er appellierte an Haus- und Fachärzte, Patienten, soweit es gehe ambulant zu versorgen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.