Koranverbrennung in Schweden (Archivbild) (Joel Lindhe / ZUMA Press Wire / dpa / Joel Lindhe)

Europa stehe für ein friedliches Miteinander aller Religionen, betonte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Ebenso wie die Demonstrations- und Meinungsfreiheit sei das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ein hohes Gut.

Am Samstag war in der Nähe der türkischen Botschaft in Stockholm einem Medienbericht zufolge ein Exemplar des Korans verbrannt worden. Kritik daran kam aus zahlreichen muslimisch dominierten Ländern wie der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.