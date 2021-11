Deutsche Kurzfilmpreise 2021 verliehen

In München sind die Deutschen Kurzfilmpreise verliehen worden. (dpa/ Zoonar.com/ Sunshine Seeds)

Sie sind die höchste Auszeichnung für die filmische Kurzform in Deutschland. Der Preis für den besten Spielfilm bis zu 30 Minuten Laufzeit ging an Florian Schewe und Adrian Figueroa für den Film "Proll!". In der Kategorie Spielfilm bis zehn Minuten Laufzeit wurden Melissa Byrne und Anna Roller für ihre Produktion "Gör". ausgezeichnet. Weitere Ehrungen wurden in den Kategorien Dokumentation, Animation und Experimentalfilm verliehen.

Der Kurzfilm experimentiere mit einer eigenen Bildersprache und erweitere so den Horizont des Kinos immer wieder aufs Neue, betonte Grütters. Insgesamt wurden Prämien in Höhe von 275.000 Euro ausgeschüttet.

