OECD-Bildungsstudie

Bezahlung ist laut OECD-Studie kein Grund für Lehrermangel in Deutschland. (EyeEm / Gualtiero Boffi)

Nur in Luxemburg falle ihr Einkommen im Schnitt noch höher aus, sagte der Direktor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Schleicher, in Berlin. Zudem liege die Zahl der Unterrichtsstunden in Deutschland unter dem Durchschnitt. Gründe für den Lehrermangel sind daher laut Schleicher zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten, fehlende Arbeit im Team und zu wenige Chancen, individuell mit Kindern arbeiten zu können. Die Studie hat den Bildungsbereich in 45 Ländern untersucht.

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Prien, sagte, es erweise sich, dass die Attraktivität des Lehrerberufs nicht nur an der Bezahlung liege. Auch die fehlende gesellschaftliche Anerkennung sei ein wichtiger Grund, führte die CDU-Politikerin aus. Nötig seien bessere Chancen zur Personalentwicklung und zur Weiterbildung.

