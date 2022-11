WM in Katar

Die Spieler der deutschen Mannschaft halten sich beim Foto vor dem WM-Spiel gegen Japan die Hände vor den Mund. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Die "One Love"-Armbinde war als gemeinsame Aktion der Nationalmannschaften aus Deutschland, England, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Wales, Frankreich und Dänemark konzipiert worden. Nur die Kapitäne sollten die Binde tragen - als Symbol für Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit in einem Land, in dem Homosexuelle verfolgt werden können. Kurz vor dem WM-Start drohte die FIFA jedoch damit, das Tragen der Binde bei der Weltmeisterschaft zu bestrafen.

Erklärung auf Instagram: "Unsere Haltung steht"

Gegen diese Entscheidung protestierten die deutschen Nationalspieler jetzt auf dem Gruppenfoto. Alle elf ließen sich mit der Hand vor dem Mund ablichten. Auf Instagram erklärte der DFB: "Uns die Binde zu verbieten, ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht." Man habe mit der "One Love"-Binde ein Zeichen setzen wollen für Vielfalt und gegenseitigen Respekt. Menschenrechte seien nicht verhandelbar.

Dänischer Fußballverband erläutert Druck der Fifa

Der dänische Fußballverband (DBU) hat unterdessen erläutert, in welcher Form die Fifa Druck auf die Nationalteams ausgeübt habe, um das Tragen der "One Love"-Kapitänsbinde zu verhindern. DBU-Offizielle äußerten sich auf einer Pressekonferenz im WM-Quartier der dänischen Mannschaft in Al-Rajjan. Demnach soll die Fifa die europäischen Teams am 21. November dringend um ein Treffen in der Angelegenheit "One Love"-Kapitänsbinde gebeten haben. DBU-Direktor Jensen sagte: "Die Fifa kam ins englische Team-Hotel und machte deutlich, dass es sportliche Sanktionen geben würde, wenn jemand die Binde trägt. Mindestens eine Gelbe Karte."

Keine Unterstützung mehr für Infantino

Sportdirektor Möller nannte das Vorgehen des Weltverbands inakzeptabel. Der dänische Verband distanziere sich entschieden von den Methoden der Fifa und werde Präsident Infantino ab sofort nicht mehr unterstützen. Die DBU hofft demnach darauf, bis zur Wiederwahl im März 2023 doch noch einen Gegenkandidaten für den Schweizer zu finden, obwohl die Bewerbungsfrist nach Angaben der Fifa bereits abgelaufen ist.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.