WM in Katar

Die Spieler der deutschen Mannschaft halten sich beim Foto vor dem WM-Spiel gegen Japan die Hände vor den Mund. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Das Tor für Deutschland schoss Ilkay Gündogan per Foul-Elfmeter. Vor dem Anpfiff hatte die DFB-Elf im Stadion gegen das Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde durch die FIFA protestiert. Beim Mannschaftsfoto hielten sich die Spieler den Mund zu. Bundesinnenministerin Faeser, die sich das Spiel in Katar anschaute, trug die "One Love"-Binde am Arm.

Deutschlands nächster Gegner in der Gruppe E, Spanien, besiegte am Abend Costa Rica mit 7:0.

Zuvor hatten sich Marokko und Kroatien 0:0 getrennt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.