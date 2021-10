Das Segelschulschiff "Gorch Fock" hat nach sechs Jahren wieder seinen Heimathafen Kiel erreicht.

Am frühen Nachmittag passierte der Dreimaster den Marinestützpunkt Kiel-Wik. Mit an Bord auf den letzten Seemeilen der Fahrt war unter anderem Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Das Segelschulschiff der deutschen Marine dient der Offiziersausbildung. Ende 2015 waren schwere Schäden an dem Schiff festgestellt worden. Die Kosten der Sanierung waren urspünglich mit zehn Millionen Euro kalkuliert worden. Am Ende stiegen die Ausgaben auf 135 Millionen Euro.



Umweltschützer monierten, das an Deck verbaute Teakholz stamme aus Myanmar. Dort gebe es keine legalen Quellen für das Holz, heißt es.

