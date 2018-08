Folgten sie dem Ruf nach Ungarn, weil sie in der angestammten Heimat kein Auskommen mehr fanden, waren also Wirtschaftsflüchtlinge oder flohen sie vor Verfolgung? Wie funktionierte ihre Integration – und wie viele leben dort heute noch, bald dreißig Jahre nach dem Umbruch in Osteuropa?

Weitere Themen:

Populismus, Illiberalität und die Politologie

Internationale Politologen-Konferenz, Hamburg 23.-25.8.2018

"Ist der Schoß fruchtbar noch?"

Studie zum Milieu ehemaliger Nazis in Österreich

Markt-Design und dauerhafte Armut

Kongress Europ. Ökonomen-Vereinigung, Köln 27.-31.8.2018

Interview mit Prof. Felix Bierbrauer, Universität Köln

Wie "Normalität" definieren?

Das neue Buch des Psychiaters Asmus Finzen

Am Mikrofon: Matthias Hennies