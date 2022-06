Deutschlands Torschütze Ilkay Gündogan (l.) jubelt mit Thomas Müller, Timo Werner und Joshua Kimmich nach seinem 2:0. (Federico Gambarini/dpa)

Beim Spiel in Mönchengladbach trafen Deutschland schossen Kimmich, Gündogan, Müller und Werner, der doppelt traf. Es ist der erste Sieg am vierten Spieltag der Nations League. In der Gruppe mit Italien, England und Ungarn liegt Deutschland mit 6 Punkten auf dem 2. Platz. Im zweiten Gruppenspiel verlor England zu Hause 0:4 gegen Ungarn.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.