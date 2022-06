Deutschlands Stürmer Thomas Müller (l.) und Englands Verteidiger John Stones beim Nations League-Spiel in München (Tobias Schwarz/AFP)

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick trennte sich in München 1:1 von England. Nach dem dritten Länderspiel-Tor von Jonas Hofmann in der 51. Minute war die Nationalmannschaft lange in Führung, in der 88. Minute fiel dann das Gegentor durch einen Elfmeter von Englands Kapitän Harry Kane.

Drei Tage nach dem 1:1 gegen Europameister Italien war das Spiel gegen England der zweite Härtetest für die Nationalmannschaft. In der Gruppe mit Italien, England und Ungarn liegt Deutschland mit zwei Punkten nun auf dem dritten Platz.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.