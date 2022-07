Jule Niemeier beim Punktgewinn gegen Lesia Zurenko. (Alberto Pezzali/AP/dpa)

Niemeier besiegte Lesia Zurenko aus der Ukraine in drei Sätzen. Damit bestätigte sie ihren vorigen Erfolg gegen die Weltranglisten-Dritte Anett Kontaveit aus Estland. Auch Tatjana Maria besiegte ihre Drittrundengegnerin, die an Nummer fünf gesetzte Griechin Maria Sakkari, in zwei Sätzen und zog in die Runde der besten 16 ein. Ausgeschieden ist Angelique Kerber. Sie unterlag der Belgierin Elise Mertens in zwei Sätzen.

Bei den Männern verlor Oscar Otte gegen Carlos Alcaraz und schied ebenfalls aus.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.