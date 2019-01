Fünf Tage nach der Havarie des Containerschiffes "MSC Zoe" sind auf den deutschen Nordseeinseln Borkum, Juist und Norderney nur noch wenige Fracht-Teile angeschwemmt worden.

Helfer fanden Kinderspielzeug, Verpackungsmaterial und Fahrradteile. Von Schiffen aus wurden zudem mehrere auf dem Wasser treibende Güter geborgen. Insgesamt wurden in den letzten Tagen 20 Container in deutschen Gewässern sichergestellt. Nach Angaben des Havarie-Kommandos war die Bergung aufgrund des hohen Wellengangs sehr schwierig.



Die "MSC Zoe" hatte in der Nacht zu Mittwoch auf der Fahrt vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See mehr als 270 Container verloren, davon drei mit Gefahrgut. Die Bundesregierung forderte als Konsequenz aus dem Vorfall, Container weltweit mit Peilsendern auszustatten.