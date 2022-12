Ein Schlauchboot mit Flüchtlinge im Mittelmeer (Archivbild) (picture alliance / dpa / Opielok Offshore Carriers)

Die Menschen seien eineinhalb Tage lang auf einem seeuntauglichen Schlauchboot unterwegs gewesen, teilte die Organisation "Sea-Eye" in Regensburg mit. An dem Einsatz war demnach das Rettungsschiff "Rise Above" des Dresdener Vereins "Mission Lifeline" beteiligt.

An der Küste der griechischen Insel Lesbos zerschellte ein Flüchtlingsboot bei stürmischer See an den Felsen. Dabei kam ein Kleinkind ums Leben; rund 30 Menschen konnten sich nach Angaben der Behörden an Land retten.

Im zentralen Mittelmeer gelten in diesem Jahr nach UNO-Zahlen bislang mehr als 1.360 Migranten als tot oder vermisst.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.