Luftverteidigung

Ein Patriot-Luftabwehrsystem der Bundeswehr (Archivbild) (Bernd Wüstneck/dpa)

Mehrere Konvois mit insgesamt 40 Fahrzeugen und 150 Soldaten brachen aus Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern in den Südosten Polens nahe der ukrainischen Grenze auf. Der Einsatz ist zunächst auf sechs Monate befristet. Ziel ist, den Luftraum der NATO und damit auch das polnische Staatsgebiet zu schützen.

Im November war im Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen. Angesichts der russischen Luftangriffe auf zahlreiche Ziele in der Ukraine bot die deutsche Regierung Polen ein Luftabwehrsystem an. Die Regierung in Warschau regte an, das deutsche Patriot-System in der Ukraine zu stationieren. Deutschland lehnte dies aber ab.

