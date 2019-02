Die österreichische Regierung droht mit Konsequenzen, sollte ihre Klage gegen die Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland scheitern.

Verkehrsminister Hofer sagte in Wien, er vermute, dass der Europäische Gerichtshof der Empfehlung des Generalanwalts folgen und die Beschwerde abweisen werde. In diesem Fall werde man prüfen, ob ein ähnliches Modell auch in Österreich eingeführt werden könne, erklärte Hofer.



Die Regierung in Wien betrachtet das deutschen Maut-Modell als diskriminierend, weil nur ausländische Autofahrer wirklich belastet würden. Der Generalanwalt des EuGH teilt diesen Eindruck nicht und hat den Richtern empfohlen, die Klage abzuweisen. Bundesverkehrsminister Scheuer sagte, er fühle sich in seiner Auffassung bestätigt, dass die Maut zu mehr Gerechtigkeit auf deutschen Straßen führen werde. Die Regierung will sie ab kommendem Jahr erheben.