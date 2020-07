Die Ergebnisse des EU-Gipfels haben in der deutschen Politik gemischte Reaktionen hervorgerufen. Die Regierungsparteien bezeichneten den ausgehandelten Kompromiss weitgehend als Erfolg. Kritik kommt vor allem von Seiten der Opposition.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, bezeichnete es als Dummheit, mitten in der Coronavirus-Krise weniger Geld für Gesundheit, Forschung und Klimaschutz vorzusehen. Der Vorsitzende der AfD, Meuthen, warf Bundeskanzlerin Merkel vor, die Europäische Union zur Schulden- und Transferunion zu machen und damit Deutschland in den Ruin zu treiben. Der Chef der Linken, Riexinger, bemängelte die fehlende Solidarität innerhalb der EU. Der Gipfel habe gezeigt, dass nationalstaatliche Egoismen wichtiger seien als der europäische Zusammenhalt.

Lob von Unionsparteien und SPD

Die Regierungsparteien verteidigten hingegen die Brüsseler Beschlüsse. Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU geht davon aus, dass das Haushalts- und Finanzpaket dazu geeignet sei, den europäischen Binnenmarkt zu stärken. Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise könne so gelingen. CSU-Chef Söder sprach ebenfalls von einer überzeugenden Antwort auf die Pandemie.



Auch Bundesumweltministerin Schulze begrüßte das Ergebnis des EU-Gipfels. Noch nie habe es so viel Klimaschutz in einem Haushalt der Europäischen Union gegeben, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Europa werde stärker und klimafreundlicher aus der Corona-Krise hervorgehen.

Skepsis bei Umweltorganisationen

Umweltorganisationen hingegen blieben skeptisch. Der für Naturschutz zuständige WWF-Vorstand Heinrich etwa sagte, der Europäische Rat habe es verpasst, den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Die Kürzung beim Strukturfonds für die Kohleregionen bezeichnete Heinrich als bitter. Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser forderte das Europaparlament zu Nachbesserungen auf. Es müsse ausgeschlossen werden, dass EU-Gelder weiterhin Konzerne finanzierten, die auf Kosten von Natur und Klima wirtschafteten. Die Staats- und Regierungschefs hatten beschlossen, dass sowohl im Haushalt als auch beim Corona-Fonds 30 Prozent der Mittel für den Klimaschutz verwendet werden müssen.

Kritik auch im Europäischen Parlament

Insgesamt einigten sich 27 EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Es umfasst 1,8 Billionen Euro, davon 750 Milliarden für die Abmilderung der wirtschaftlichen Schäden in der Coronavirus-Krise. Während über den Haushaltsrahmen erst nach der Sommerpause im September abgestimmt werden soll, trifft sich das Parlament zu einer Sondersitzung an diesem Donnerstag, um über die Corona-Hilfen zu beraten. Die Fraktionsvorsitzenden kommen bereits morgen mit dem Präsidenten des Plenums, Sassoli, zusammen, um über die Ergebnisse des Gipfels zu sprechen.



Derzeit gibt es jedoch auch hier Kritik. Es sei zwar zu begrüßen, dass die 27 Staats- und Regierungschefs sich über die Finanzen einig geworden seien, jedoch sei der Haushaltsrahmen für die kommenden sieben Jahre zu niedrig angesetzt, wurde in Brüssel mitgeteilt. Dies gefährde die langfristigen Ziele der Gemeinschaft. Zudem sei das Parlament dagegen, den Mechanismus zu verwässern, demzufolge Zahlungen an Mitgliedstaaten reduziert oder ganz gestrichen werden können, sollten diese Rechtsstaatsprinzipien missachten. Damit der Kompromiss in Kraft treten kann, müssen die Abgeordneten noch zustimmen.

