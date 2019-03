Die Deutsche Post will in diesem Jahr mindestens 5.000 neue Stellen im Post- und Paketbereich in Deutschland schaffen.

Damit wolle man Service und Qualität bei der Zustellung deutlich verbessern, erklärte das Unternehmen in Bonn. Teil der Planung sei die Ausbildung und Einstellung von 450 eigenen Lastwagen-Fahrern. Der Konzern will damit auf den Fahrermangel in der Transportbranche reagieren. Angesichts des gut laufenden Online-Handels sollen auch weitere Paketshops und Packstationen in Betrieb genommen und die Zahl der Elektrofahrzeuge erhöht werden.



Die Post hatte nach eigenen Angaben bereits im vergangenen Jahr rund 5.000 neue Stellen geschaffen.