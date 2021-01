Die Deutsche Post trägt Briefe offenbar langsamer aus als früher.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Demnach waren im dritten Quartal 2020 nur noch gut 85 Prozent der Sendungen am nächsten Werktag beim Adressaten. Das sind 2,3 Prozentpunkte weniger als 2019.



Zum Vergleich: 2011 lag der Wert bei 93,7 Prozent.



Der aktuelle Wert aber noch deutlich oberhalb der Mindestvorgabe, der zufolge mindestens 80 Prozent der an einem Werktag eingeworfenen Briefe am nächsten Werktag zugestellt sein müssen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.