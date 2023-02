Zwei-Klassen-Zustellung

Die Deutsche Post erwägt die Umstellung auf eine Zwei-Klassen-Briefzustellung. (Martin Schutt/dpa)

Das sagte der Konzern-Personalvorstand, Ogilvie, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Prinzip, dass Briefe, die früher ausgeliefert werden, teurer sind, sei in vielen europäischen Ländern zu finden. Dass der Verbraucher entscheidet, wie schnell sein Brief ankommt, nannte Ogilvie einen guten Schritt im Sinne der Angebotspallette. Die Reduzierung der Briefzustellung auf fünf Tage in der Woche sei dagegen kein Ziel, auch wenn die Sendungsmenge sinke.

Die Post plane den Rückgang mithilfe von Verbundszustellung auszugleichen. Dabei liefern Briefträger auch kleine Pakete aus.

