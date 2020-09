Die Deutsche Post erwägt Briefe an private Adressen künftig nur noch an fünf Wochentagen zuzustellen.

Die Auslieferung von Firmenpost am Montag sei sicherlich sinnvoll, doch bei privater Post sei dies fraglich, sagte Vorstandsmitglied Meyer der Zeitung "Die Welt". Die Verordnung, in der die Zustellungstage geregelt sind, wird derzeit reformiert.



Das Unternehmen befindet sich gerade in Tarifgesprächen für ihre rund 140.000 Beschäftigten. In der vergangenen Woche beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben tausende Beschäftigte bundesweit an Warnstreiks.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.