Düsseldorf

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post gehen weiter.

Verdi-Verhandlungsführerin Kocsis rief die Arbeitgeber zum Entgegenkommen auf. Die Warnstreiks in den vergangenen Wochen seien ein klares Signal gewesen, sagte sie. Die Beschäftigten erwarteten deutliche Gehaltserhöhungen.

Verdi fordert für die rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Post 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Gewerkschaft verweist zur Begründung unter anderem auf die hohe Inflation.

Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen liefen heute die ersten größeren Warnstreiks an. In Nordrhein-Westfalen legten nach Aufrufen von Verdi in zahlreichen Städten Beschäftigte unter anderem von Verkehrsbetrieben, Stadtverwaltungen und Kitas die Arbeit nieder. Auch in Berlin gab es Warnstreiks.

