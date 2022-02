Die Deutschen produzieren mehr Abfälle als die meisten anderen EU-Länder. (picture alliance/dpa - Sebastian Gollnow)

Das geht aus Daten der Statistikbehörde Eurostat zu kommunalen Abfällen hervor, die heute veröffentlicht wurden. Demnach entsorgte jede Person in Deutschland im Jahr 2020 durchschnittlich 632 Kilogramm Müll. Das waren 67 Kilogramm mehr als 2005. Noch mehr Müll als in Deutschland wurde in Dänemark, Luxemburg und auf Malta produziert.

Sieben Mitgliedstaaten schafften es im Jahr 2020, die Pro-Kopf-Menge der kommunalen Abfälle zu verringern - allen voran Bulgarien, Ungarn und Slowenien.

