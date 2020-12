Deutsche Ratspräsidentschaft in der Coronakrise Merkels Abschiedsgeschenk an die EU Von Peter Kapern

Diplomatie und genügend Wumms: Ohne Deutschland hätte die Europäische Union die letzten neun Monate wohl nicht überlebt, kommentiert Peter Kapern. Angela Merkel habe Rettungspakete geschnürt, Hilfsgelder mobilisiert und Kompromisse gefunden. Dieses Abschiedsgeschenk strahle zwar nicht, löse aber Probleme.

Natürlich kann niemand erwarten, dass die deutsche Politik, wenn es um die EU geht, immer nur Bella Figura macht. Schließlich funktionieren die Rezeptoren deutscher Politiker auch nicht anders, als die der Berufsgenossen in Italien, Dänemark oder den Niederlanden. Wenn was misslingt, besteht der erste Reflex in Verantwortungsverweigerung. Wir haben´s nicht verbockt – das war die EU, die es vermasselt hat. Das übliche Verfahren. Geradezu bilderbuchhaft exerziert in diesen Tagen, da deutlich wird, dass die deutsche Politik beim Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie völlig versagt hat.

Ausgerechnet Deutschland, das sich im Frühsommer noch genüsslich räkelte, angesichts des Neids anderer Staaten auf die niedrigen Infektions- und Sterbezahlen. Jetzt, ein halbes Jahr später ist dieses Deutschland ein europäischer Corona-Hotspot. Und die üblichen Verdächtigen, die Dobrindts und Co., tun, was man von ihnen erwarten darf: Brüssel-Bashing. Die EU verpennt die Impfstoffzulassung – krakelen sie. Ein durchsichtiger Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken. Wie gesagt, das machen Politiker in allen Ländern, aber wenn sowas vom an sich doch freundlichen Riesen in der Mitte Europas kommt, dann dröhnt das besonders laut über den Kontinent.

Deutschland als diplomatisches Powerhouse

Das ist das eine Deutschland, das man in diesen Tagen beobachten kann. Und dann ist da noch ein anderes. Jenes Deutschland nämlich, ohne das die Europäische Union möglicherweise die letzten neun Monate nicht überlebt hätte. Ein diplomatisches Powerhouse, mit festem politischem Kompass, mit Flexibilität und Verhandlungsgeschick, und, ja, auch mit genügend Wumms – wie man heute sagt – um nachdrücklich eine Richtung vorgeben zu können.

Kurzer Blick zurück: Im März, da wurden im grenzfreien Schengen-Raum in einer Geschwindigkeit die Grenzen dichtgemacht, dass man sich auf einer Zeitreise zurück ins 19. Jahrhundert wähnte. Russland und China verteilten in Italien und Spanien Ärztekittel und Gesichtsmasken, wie vor vierhundert Jahren europäische Kolonialisten Glasperlen an den Küsten Asiens und Amerikas verteilten. In derselben Absicht übrigens. Und Frankreich und Deutschland sahen zu und hüteten ihre Masken per Exportverbot wie Fafner das Rheingold. Und es kam noch schlimmer: Als Ökonomen und Finanzpolitiker auf die wirtschaftlichen Verheerungen der Pandemie blickten, wurde ihnen Angst und Bange. Der kurzfristige ökonomische Kollaps einiger EU-Staaten schien durchaus möglich. Und mittelfristig drohte gar das Auseinanderbrechen von Eurozone und Europäischer Union.

Tabubruch der gemeinsamen Schuldenaufnahme

Das war der Moment, in dem Deutschland die Ratspräsidentschaft übernahm. Rettungspakete wurden geschnürt, gigantische Geldsummen mobilisiert, vor allem aber wurde ein Tabu abgeräumt, das wenige Wochen zuvor noch als völlig unantastbar galt. Die Festlegung, dass die Europäische Union keine Schulden aufnehmen dürfe. Das Tabu, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam für solche Kredite haften. Innerhalb kürzester Zeit gelang es Angela Merkel, ihre Partei und Fraktion von der gemeinsamen Schuldenaufnahme zu überzeugen. Und als niemand mehr an den deutsch-französischen Motor glaubte, ließ sie ihn mit Emmanuel Macron auf Hochtouren laufen, um alle 27 Mitgliedstaaten hinter dieser Rettungsstrategie zu versammeln.

Dann kam die Detailarbeit, die so viele unterschiedliche Zielsetzungen zu einem einzigen Projekt zusammenschnüren musste: Die Koppelung der 1,8 Billionen Euro, die Europa jetzt zur Verfügung hat, an die Erfordernisse des Klimaschutzes und der Digitalisierung, die Verknüpfung der Auszahlung der Gelder mit der Einhaltung ökonomischer und rechtsstaatlicher Bedingungen. Vor allem Letzteres hätte am Ende den Rettungsplan noch fast zum Scheitern gebracht.

Ein Abschiedsgeschenk mit Macken und Schrammen

Es waren das Geschick, die Fähigkeiten, und die Kraft der deutschen Ratspräsidentschaft, ja, und der deutschen Kanzlerin, die dafür sorgten, dass der Deal unter Dach und Fach gebracht wurde. Er ist das Abschiedsgeschenk Angela Merkels an die Europäische Union, da sie ja in wenigen Monaten das Kanzleramt verlässt. Das Geschenk hat Macken und Schrammen, sein Glanz wird geschmälert durch die zahlreichen Kompromisse, die man eingehen muss, wenn man Einigkeit unter 27 erzielen will. Victor Orbans korrupte Autokratie wird wohl erst in ein, zwei Jahren vom Rechtsstaatsmechanismus behelligt werden. Und ob das 55-Prozent-Klimaziel, das zweifellos einen Fortschritt darstellt, am Ende wirklich ausreicht, den Klimawandel zu begrenzen, ist fraglich. Das Abschiedsgeschenk strahlt also nicht, aber es hilft, es löst Probleme und es entspricht damit ziemlich genau dem politischen Charakter der Bundeskanzlerin. Und niemand außer ihr hätte dieses Paket in dieser Zeit schnüren können.

