Deutsche Rechtsextremisten Schießübungen bei den tschechischen Nachbarn

Eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag brachte es an den Tag: Deutsche Rechtsextremisten sind in den letzten Jahren mehrmals zu Schießtrainings in Tschechien gewesen. Möglich machen das die nicht sehr strengen Gesetze dort, was den Umgang mit Waffen angeht.

Von Peter Lange